Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
WM-QUALI
BUNDESLIGA
DARTS
US-SPORT
FORMEL 1
HANDBALL
BASKETBALL
EISHOCKEY
TENNIS
WINTERSPORT
2. BUNDESLIGA
MEHR
Mehr
Int. Fußball>

Bayern-Star Luis Díaz trifft bei Kolumbien-Gala

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Díaz trifft bei Kolumbien-Gala

Bayern-Star Luis Díaz befindet sich in bestechender Form. Der Offensivspieler zeigt sich auch im Trikot der kolumbianischen Nationalmannschaft treffsicher.
Bayern-Neuzugang Luis Díaz fühlt sich in München wohl. Der kolumbianische Offensivmann lobt die Aufnahme beim Rekordmeister, betont seine Bodenständigkeit und will weiter hart arbeiten.
Daniel Höhn
Bayern-Star Luis Díaz befindet sich in bestechender Form. Der Offensivspieler zeigt sich auch im Trikot der kolumbianischen Nationalmannschaft treffsicher.

Luis Díaz hat die kolumbianische Nationalmannschaft zu einem 4:0-Sieg im Test gegen Mexiko geführt. Der Star des FC Bayern traf in der 56. Minute zum 2:0 für die Cafeteros.

{ "placeholderType": "MREC" }

Jhon Lucumi (16.) hatte Kolumbien im AT&T Stadium nahe Dallas in Führung gebracht, ehe nach der Pause neben Díaz schließlich noch Jefferson Lerma (64.) und Johan Carbonero (87.) erhöhten.

James bereitet zwei Treffer vor

Sowohl den Treffer von Díaz als auch das 1:0 der Südamerikaner bereitete der ehemalige Bayern-Star James Rodríguez vor.

Kolumbien hat sich als Dritter der Südamerika-Qualifikation souverän für die WM im kommenden Jahr in den USA, Mexiko und Kanada qualifiziert.

{ "placeholderType": "MREC" }

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (02.00 Uhr MESZ) warten auf Díaz und Co. das nächste Testspiel und der nächste WM-Gastgeber – in New Jersey kommt es zum Duell mit Kanada.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite