Bayern-Star Luis Díaz trifft bei Kolumbien-Gala

Daniel Höhn 12.10.2025 • 10:29 Uhr Bayern-Star Luis Díaz befindet sich in bestechender Form. Der Offensivspieler zeigt sich auch im Trikot der kolumbianischen Nationalmannschaft treffsicher.

Luis Díaz hat die kolumbianische Nationalmannschaft zu einem 4:0-Sieg im Test gegen Mexiko geführt. Der Star des FC Bayern traf in der 56. Minute zum 2:0 für die Cafeteros.

Jhon Lucumi (16.) hatte Kolumbien im AT&T Stadium nahe Dallas in Führung gebracht, ehe nach der Pause neben Díaz schließlich noch Jefferson Lerma (64.) und Johan Carbonero (87.) erhöhten.

James bereitet zwei Treffer vor

Sowohl den Treffer von Díaz als auch das 1:0 der Südamerikaner bereitete der ehemalige Bayern-Star James Rodríguez vor.

Kolumbien hat sich als Dritter der Südamerika-Qualifikation souverän für die WM im kommenden Jahr in den USA, Mexiko und Kanada qualifiziert.

