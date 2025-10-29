Befreiungsschlag! Moukoko als "Hattrick-Held" gefeiert

Newsticker
Moukoko als „Hattrick-Held“ gefeiert

Youssoufa Moukoko beendet nach schwierigen Wochen seine Torflaute. Im Pokal trifft der Ex-BVB-Stürmer gleich dreimal - und wird gefeiert.
Felix Kunkel
Youssoufa Moukoko hat seine wochenlange Durststrecke vor dem gegnerischen Tor eindrucksvoll beendet. Der ehemalige DFB-Stürmer erzielte beim 4:1-Sieg des FC Kopenhagen im dänischen Pokal bei Hobro IK drei Tore.

„Was für ein Abend – er sah aus wie ein großer Star!“, titelte das dänische Sportmagazin Tipsbladet nach der Glanzleistung des 20-Jährigen: Hattrick-Held in Hobro.“

Moukoko erzielte bereits in der 13. Minute die Führung für die Gäste aus der dänischen Hauptstadt. Im zweiten Abschnitt erhöhte der langjährige BVB-Angreifer erst auf 2:0 (48.), dann auf 3:0 (59.) - und stellte so die Weichen für den Einzug ins Viertelfinale.

Moukoko trifft nach einem Monat wieder

Sein bis dato letztes Tor war Moukoko vor einem Monat ebenfalls im Pokal gegen Lyngby BK (2:0) gelungen. Nach einem zufriedenstellenden Start in Kopenhagen hatte sich der junge Stürmer zuletzt schwergetan.

Aufgrund seiner schwachen Leistungen stand Moukoko immer weniger auf dem Platz. So kam er in den vergangenen fünf Superliga-Partien jeweils nur von der Bank ins Spiel.

Tipsbladet stellte diesbezüglich fest: „Der deutsche Starspieler war bisher bei FCK überwiegend eine große Enttäuschung, aber an diesem Mittwoch konnte man sehen, warum der Stürmer in weiten Teilen der Welt berühmt ist. Er tobte einfach herum wie ein Fisch im Mariager Fjord.“

