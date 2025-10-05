Daniel Höhn 05.10.2025 • 08:57 Uhr Der ehemalige Manchester-United-Profi Demetri Mitchell hat eine neue Strategie für Vertragsverhandlungen entdeckt.

Demetri Mitchell, früher Spieler bei Manchester United, braucht für seine Vertragsverhandlungen keinen Spielerberater. Der Drittligaprofi von Leyton Orient nutzt einfach das KI-Programm ChatGPT.

„Orient hat mir ein Angebot geschickt und ich habe ChatGPT genutzt, um zu fragen, wie ich verhandeln und was ich sagen sollte. Ich sagte: ‚Das habe ich letzte Saison verdient. Ich muss nach London ziehen, wie viel wird das Leben dort kosten? Meine Frau wird mit unserem Sohn mitkommen‘“, erzählte Mitchell im Podcast „From My Left“: „Ich hatte das Gefühl, dass ich etwas mehr wert war, aber ich wollte nicht sagen: ‚Ich glaube, ich habe das verdient.‘ Und da ich keinen Agenten eingeschaltet habe, habe ich am Ende auch noch eine Provision für den Transfer bekommen.“

„ChatGPT war der beste Agent, den ich hatte“

Mitchell erklärte: „ChatGPT war der beste Agent, den ich in meiner Karriere hatte. Die Provisionen betragen fünf Prozent, ChatGPT hat mich 15 Pfund im Monat gekostet. Die Finanzen der Spieler sind ganz anders, als man denkt...“