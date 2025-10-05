Demetri Mitchell, früher Spieler bei Manchester United, braucht für seine Vertragsverhandlungen keinen Spielerberater. Der Drittligaprofi von Leyton Orient nutzt einfach das KI-Programm ChatGPT.
„ChatGPT mein bester Spielerberater“
„Orient hat mir ein Angebot geschickt und ich habe ChatGPT genutzt, um zu fragen, wie ich verhandeln und was ich sagen sollte. Ich sagte: ‚Das habe ich letzte Saison verdient. Ich muss nach London ziehen, wie viel wird das Leben dort kosten? Meine Frau wird mit unserem Sohn mitkommen‘“, erzählte Mitchell im Podcast „From My Left“: „Ich hatte das Gefühl, dass ich etwas mehr wert war, aber ich wollte nicht sagen: ‚Ich glaube, ich habe das verdient.‘ Und da ich keinen Agenten eingeschaltet habe, habe ich am Ende auch noch eine Provision für den Transfer bekommen.“
„ChatGPT war der beste Agent, den ich hatte“
Mitchell erklärte: „ChatGPT war der beste Agent, den ich in meiner Karriere hatte. Die Provisionen betragen fünf Prozent, ChatGPT hat mich 15 Pfund im Monat gekostet. Die Finanzen der Spieler sind ganz anders, als man denkt...“
Mitchell rechnete vor: „Ein Spieler in den unteren Ligen hat in der Regel Ein- oder Zweijahresverträge. Nehmen wir an, man verdient dreitausend pro Woche: Davon werden 45 Prozent abgezogen und fünf Prozent gehen an den Agenten. Man behält nur die Hälfte. Verstehen Sie mich nicht falsch, es ist ein gutes Gehalt, aber wenn man eine Hypothek und ein Auto abzubezahlen hat und die Frau nicht arbeiten kann, weil sie weit weg von Manchester wohnt, sind die Ausgaben hoch.“