Draxler in Katar glücklich: „Finde meine Karriere absolut geil“

SID 01.10.2025 • 12:06 Uhr Julian Draxler ist Weltmeister. Er spielte für Paris Saint-Germain - nun ist er in Katar glücklich. Für die Zeit nach der Karriere hat er schon Pläne.

In der Rückschau „extrem glücklich“, die Gegenwart „absolut geil“: Julian Draxler schaut voller Zufriedenheit auf seine Karriere als Fußballer. Der deutsche Weltmeister von 2014 spielt inzwischen seit über zwei Jahren in Katar und fühlt sich dort pudelwohl.

„Ja, ich fand und finde meine Karriere absolut geil“, sagte Draxler im Interview der Sport Bild. Er könne verstehen, „wenn Leute sagen: ‚So wie der damals angefangen hat, wäre vielleicht mehr drin gewesen‘. Solche Gedanken hatte ich selbst auch schon. Am Ende komme ich allerdings immer zum selben Schluss“, so der frühere Nationalspieler: „Es ist alles gut so, wie es gelaufen ist.“ Er sei „mit all meinen Entscheidungen im Reinen“.

Rein sportlich hätte es für ihn vielleicht noch besser laufen können, „ja. Es hätte aber auch sehr viel schlechter laufen können. Es sind doch einige große Titel zusammengekommen, und ich bin insgesamt extrem glücklich“, erzählt Draxler. In jungen Jahren galt er als eines der größten deutschen Talente, er debütierte 2011 mit 17 Jahren und 177 Tagen als jüngster Schalke-Profi aller Zeiten.

Nach Stationen beim VfL Wolfsburg (2015 bis 2017), Paris Saint-Germain (2017 bis 2022) und Benfica Lissabon (2022-2023) landete Draxler 2023 schließlich beim katarischen Erstliga-Klub Al-Ahli. „Natürlich war dieser Schritt auch finanziell sehr verlockend. Inzwischen fühlen meine Frau und meine Kinder uns hier aber auch abseits des Fußballs richtig wohl“, sagt er. Sein Vertrag gilt noch bis 2028.

