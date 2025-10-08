Eintracht-Frauen auf Kurs: Deutlicher Sieg gegen Slovacko

SID 08.10.2025 • 20:57 Uhr Das Qualifikations-Hinspiel ist eine einseitige Angelegenheit, nun winkt die Teilnahme am neuen Europa Cup.

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben das Tor zum neu geschaffenen Europa Cup weit aufgestoßen. Das Team von Trainer Niko Arnautis gewann am Mittwoch das Hinspiel der Qualifikation gegen den 1. FC Slovacko mit 4:0 (2:0) und fährt nun mit einem großen Vorteil zum Rückspiel nach Tschechien (15. Oktober/19.00 Uhr). Nimmt die Eintracht diese Hürde, dann spielt sie im November im Achtelfinale.

Die Nationalspielerinnen Elisa Senß (3., Foulelfmeter) und Laura Freigang (15.) trafen früh für Frankfurt, für Kapitänin Freigang war es das erste Pflichtspieltor der Saison. In der Folge nutzten die Gastgeberinnen zahlreiche Chancen nicht, der Treffer von Nina Lührßen (80.) und das Eigentor von Anezka Zelenkova (82.) sorgten später aber dennoch für den sehr deutlichen Sieg. Der Europa Cup soll für die SGE möglichst mehr sein als nur ein Trostpreis: In der Qualifikation für die Champions League war die Eintracht klar an Real Madrid gescheitert.