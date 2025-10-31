Newsticker
Flamengo und Palmeiras bestreiten Copa-Libertadores-Finale

Das Endspiel ist damit wieder eine rein brasilianische Angelegenheit.
Das Endspiel ist damit wieder eine rein brasilianische Angelegenheit.

Südamerikas Fußball-König wird zum siebten Mal in Folge aus Brasilien kommen. Am 29. November stehen sich in Perus Hauptstadt Lima CR Flamengo aus Rio de Janeiro und SE Palmeiras aus Sao Paulo, die beiden finanzstärksten Klubs auf dem Kontinent, im Finale der Copa Libertadores gegenüber. Das Pendant der Champions League ist nun zum fünften Mal in den letzten sechs Jahren und zum siebten Mal insgesamt eine rein brasilianische Angelegenheit.

Palmeiras, das in dieser Zeitspanne seine Libertadores-Titel zwei und drei gewann, machte am Donnerstag für seinen siebten Finaleinzug ein 0:3 gegen LDU Quito aus der Vorwoche auf 2850 Meter Höhe in Ecuadors Hauptstadt mit einem 4:0 (2:0) daheim wett. Flamengo, nach 1981 unter seinem Klubidol Zico jüngst auch 2019 und 2022 auf dem Kontinent siegreich, schaltete bereits am Mittwoch nach einem 1:0 im Hinspiel Argentiniens letzten Vertreter Racing Club durch eine Nullnummer in Avellaneda aus.

