Flamengo und Palmeiras bestreiten Copa-Libertadores-Finale

SID 31.10.2025 • 10:04 Uhr Das Endspiel ist damit wieder eine rein brasilianische Angelegenheit.

Südamerikas Fußball-König wird zum siebten Mal in Folge aus Brasilien kommen. Am 29. November stehen sich in Perus Hauptstadt Lima CR Flamengo aus Rio de Janeiro und SE Palmeiras aus Sao Paulo, die beiden finanzstärksten Klubs auf dem Kontinent, im Finale der Copa Libertadores gegenüber. Das Pendant der Champions League ist nun zum fünften Mal in den letzten sechs Jahren und zum siebten Mal insgesamt eine rein brasilianische Angelegenheit.