Ronaldo führt Forbes-Ranking an

SID 16.10.2025 • 20:00 Uhr Superstar Cristiano Ronaldo verdient in dieser Saison angeblich 280 Millionen Dollar.

Rund eine Woche nach seiner Ausrufung zum ersten Fußball-Milliardär ist Portugals Superstar Cristiano Ronaldo vom renommierten Wirtschafts- und Finanzmagazin Forbes erneut zum höchstbezahlten Kicker der Welt gekürt worden.

Angaben des US-Mediums zufolge kommt der 40 Jahre alte Torjäger in der laufenden Saison durch sein Einkommen beim saudi-arabischen Topklub Al-Nassr sowie Werbegagen auf 280 Millionen Dollar (ca. 240,7 Millionen Euro) und steht dadurch zum sechsten Mal in den vergangenen zehn Jahren an der Spitze des Rankings.

Ronaldo verdient angeblich doppelt so viel wie Messi

Der frühere Weltfußballer, der vom Medien- und Finanzunternehmen Bloomberg auf ein Reinvermögen von 1,4 Milliarden Dollar geschätzt worden ist, verdient demnach doppelt so viel wie sein ewiger Rivale Lionel Messi.

Der Weltmeister kassiert in diesem Jahr angeblich 130 Millionen Dollar, doch sollen Werbeeinnahmen das Gehalt des Argentiniers bei Inter Miami deutlich übertreffen.

Hinter den beiden langjährigen Ikonen des Weltfußballs rangiert der Franzose Karim Benzema von Al-Nassrs Ligakonkurrent Al-Ittihad mit einem Einkommen von 104 Millionen Dollar auf dem dritten Platz der Forbes-Liste.