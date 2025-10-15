Frankfurt im Achtelfinale des Europa Cups

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben ihr Ticket für den neu geschaffenen Europa Cup gesichert. Nach dem 4:0 (2:0) im Hinspiel siegte das Team von Trainer Niko Arnautis im Rückspiel der Qualifikation beim 1. FC Slovacko 1:0 (1:0). Somit steht die SGE im Achtelfinale. Gegen wen es im November gehen wird, ist noch unklar.
Frankfurt bucht Achtelfinal-Ticket
Angesichts des beruhigenden Polsters aus dem Hinspiel rotierte Trainer Arnautis kräftig durch. Gleich neun Positionen veränderte der 45-Jährige im Vergleich zur 2:3-Niederlage gegen den SC Freiburg am Wochenende.
Neben Laura Freigang blieb einzig Amanda Ilestedt in der Startelf. Kurz vor der Pause erzielte die Innenverteidigerin den einzigen Treffer (45.+1).
Der neu geschaffene Wettbewerb wird in einem anderen, traditionelleren Format gespielt als die Königsklasse. Eine Ligaphase gibt es nicht, sämtliche Runden inklusive des Finals finden im K.o.-System mit Hin- und Rückspiel statt.
Nach dem Achtelfinale im November wird das Viertelfinale im Februar gespielt. In der Qualifikation für die Champions League war die Eintracht klar an Real Madrid gescheitert.