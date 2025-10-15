Frankfurt im Achtelfinale des Europa Cups

SID 15.10.2025 • 21:00 Uhr Eintracht Frankfurt siegt auch im Qualifikationsrückspiel und erreicht das Achtelfinale des neuen Wettbewerbs.

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben ihr Ticket für den neu geschaffenen Europa Cup gesichert. Nach dem 4:0 (2:0) im Hinspiel siegte das Team von Trainer Niko Arnautis im Rückspiel der Qualifikation beim 1. FC Slovacko 1:0 (1:0). Somit steht die SGE im Achtelfinale. Gegen wen es im November gehen wird, ist noch unklar.

Angesichts des beruhigenden Polsters aus dem Hinspiel rotierte Trainer Arnautis kräftig durch. Gleich neun Positionen veränderte der 45-Jährige im Vergleich zur 2:3-Niederlage gegen den SC Freiburg am Wochenende.

Neben Laura Freigang blieb einzig Amanda Ilestedt in der Startelf. Kurz vor der Pause erzielte die Innenverteidigerin den einzigen Treffer (45.+1).

Der neu geschaffene Wettbewerb wird in einem anderen, traditionelleren Format gespielt als die Königsklasse. Eine Ligaphase gibt es nicht, sämtliche Runden inklusive des Finals finden im K.o.-System mit Hin- und Rückspiel statt.

