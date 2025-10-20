Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
DARTS
FORMEL 1
US-SPORT
EISHOCKEY
HANDBALL
BASKETBALL
TENNIS
WINTERSPORT
MEHR
Mehr
Int. Fußball>

Früherer Real-Profi Drenthe erleidet Schlaganfall

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Drenthe erleidet Schlaganfall

Royston Drenthe erreichen Genesungswünsche aus ganz Europa. Der 38-Jährige liegt im Krankenhaus.
Als Royston Drenthe bei der U21-EM 2007 als bester Spieler des Turniers ausgezeichnet wurde, wollte ihn so gut wie jeder Top-Club. Real Madrid bekam den Zuschlag, aber das niederländische Mega-Talent legte einen Absturz in Rekordzeit hin.
SID
Royston Drenthe erreichen Genesungswünsche aus ganz Europa. Der 38-Jährige liegt im Krankenhaus.

Royston Drenthe, früherer Fußball-Profi unter anderem bei Real Madrid und dem FC Everton, hat einen Schlaganfall erlitten.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der 38-Jährige, der ein Länderspiel für die Niederlande bestritt, liegt nach Angaben des Unternehmens FC de Rebellen seit Freitag im Krankenhaus. Er werde dort „gut versorgt“ und sei „in guten Händen“, hieß es.

Drenthe hatte seine Profikarriere bei Feyenoord Rotterdam begonnen, ehe er 2007 zu Real wechselte. Mit den Königlichen gewann der U21-Europameister gleich in seiner ersten Saison den Meistertitel.

Weitere Stationen waren unter anderem Everton, der FC Reading, Sheffield Wednesday und Sparta Rotterdam.

{ "placeholderType": "MREC" }

Genesungswünsche aus Everton und Rotterdam

Auch die Toffees äußerten sich zu dem Vorfall. „Alle bei Everton wünschen Royston Drenthe eine vollständige und schnelle Genesung“, hieß es auf X.

Feyenoord teilte dort mit: „Die Nachrichten über Royston Drenthe haben uns schockiert. Im Namen von ganz Feyenoord: Wir denken an dich und wünschen dir Kraft und Mut.“

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite