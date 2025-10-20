Die Fußball-Sensation ist perfekt!

Maximilian Lotz 20.10.2025 • 21:05 Uhr Ein Fischerdorf düpiert die Elite seines Landes und feiert sensationell die Meisterschaft.

Die Sensation ist perfekt! Mjällby AIK hat sich am Montag mit einem 2:0 (2:0)-Sieg beim IFK Göteborg erstmals in der Geschichte des kleinen Klubs zum schwedischen Meister gekrönt.

Das Svenska Dagbladet schrieb von der „vielleicht größten Sensation aller Zeiten“ in der Allsvenskan. Dagens Nyheter feierte den „Sensationsmeister“ und schrieb in Anlehnung an die Vereinsfarben: „Gold ist Gelb und Schwarz.“ Aftonbladet kommentierte: „Besser geht es nicht.“

„Kunstgemälde“ ebnet den Weg zum Sensationstitel

Der Klub aus dem Fischerdorf, das nach neuesten Daten nur 1.379 Einwohner zählt, schreibt seit Wochen an einem Fußballmärchen. Nun ging der Dorfklub den letzten Schritt. Bei noch drei ausstehenden Partien liegt Mjällby mit elf Punkten Vorsprung uneinholbar vor Verfolger Hammarby IF.

Jacob Bergström (21.) vollendete artistisch mit dem Rücken zum Tor und ebnete damit den Weg zum Sensationstitel. Tom Pettersson (28.) baute die Führung noch vor der Pause aus.

Das Aftonbladet bezeichnete das Führungstor als „Kunstgemälde von Bergström“. Der Schütze selbst sagte bei HBO Max: „Mal sehen, ob mein Rücken morgen noch funktioniert... Aber es war unglaublich schön, mal etwas anderes als einen Abstauber zu machen.”

Trainer leidet an schwerer Krankheit

Die Mannschaft von Trainer Anders Torstensson führt seit dem 15. Spieltag die Tabelle an. Die bislang einzige Niederlage der Saison gab es am 11. Mai.

Coach Torstensson gilt als „Vater“ des Erfolgs, seit Januar 2023 steht er bei Mjällby an der Seitenlinie. Der Schwede diente zehn Jahre beim Militär, arbeitete dann als Schulleiter und schließlich bei seinem Ex-Klub Mjällby als Trainer.

Im Sommer 2024 wurde bei dem 59-Jährigen chronische lymphatische Leukämie festgestellt. „Eine Behandlung ist nicht nötig, also mache ich weiter. Es hätte 100 schlimmere Diagnosen geben können“, sagt Torstensson.

2016 wäre Mjällby fast in die vierte Liga abgestiegen

Noch 2016 rettete sich Mjällby erst am letzten Spieltag vor dem Abstieg in die vierte Liga. Dann begann der langsame Neuaufbau - ohne Investor, wohlgemerkt. Nach zwei aufeinanderfolgenden Aufstiegen 2018 und 2019 etablierte man sich in der ersten Spielklasse.