Int. Fußball>

Griechenland: Vater und Sohn als Trainer entlassen

Trainer-Kuriosum in Griechenland

Am 8. November hätten sich Giannis Petrakis und sein Sohn Giorgos als Trainer in Griechenlands erster Liga gegenüber gestanden. Daraus wird nichts.
Giannis Petrakis muss sich einen neuen Job suchen
Giannis Petrakis muss sich einen neuen Job suchen
© IMAGO/Eurokinissi/SID/Markos Chouzouris
SID
Am 8. November hätten sich Giannis Petrakis und sein Sohn Giorgos als Trainer in Griechenlands erster Liga gegenüber gestanden. Daraus wird nichts.

An das vergangene Wochenende wird die Familie Petrakis keine guten Erinnerungen haben - innerhalb weniger Stunden sind Giannis Petrakis und sein Sohn Giorgos als Trainer griechischer Fußball-Erstligisten entlassen worden.

Zunächst ereilte dieses Schicksal den 37 Jahre alten Giorgos, der den Aufsteiger AE Larissa gecoacht hatte. Kurz darauf musste sein Vater Giannis (66) den Posten bei Panetolikos GFS räumen.

Vater-Sohn-Duell am 8. November entfällt

Wäre alles nach Plan verlaufen, hätten sich die beiden am 8. November in der Liga als Trainerkonkurrenten gegenüber gestanden. Das Familienduell entfällt aber nun.

Larissa hatte ein 2:5 gegen den Lokalrivalen NFC Volos kassiert, Panetolikos ging 0:6 bei APO Levadiakos unter. Es war die höchste Niederlage in der Geschichte des Klubs.

