Haaland spricht offen über Todesangst

SID 01.10.2025 • 13:05 Uhr Der norwegische Stürmerstar Erling Haaland lässt in einem Interview tief blicken und berichtet auch über den schweren Verlust eines guten Freundes.

Der norwegische Fußballstar Erling Haaland hat ungewöhnlich offen über seine Ängste gesprochen.

In der Porträtserie „A-laget“ (Die A-Mannschaft) des norwegischen Rundfunks berichtete der 25-Jährige unter anderem von seiner Furcht vor dem Tod. „Ich bin tatsächlich ein bisschen ängstlich, weil ich nicht weiß, was passieren wird“, sagte Haaland.

„Was passiert an dem Tag, an dem ich sterbe?“

Und weiter: „Es ist ein bisschen unheimlich, wenn du vor dem Einschlafen alleine im Bett liegst und denkst: ‚Was passiert an dem Tag, an dem ich sterbe? Komme ich in den Himmel? Komme ich in die Hölle? Wo komme ich hin?“

Besonders bewegend schildert Haaland den Tod seines engen Freundes Ivar Eggja, der ihm kurz vor seinem Ableben mit den Worten „Geh raus und zerstöre alles auf dem Platz“ Mut zugesprochen habe. Neben Eggja habe er auch seine Großeltern und seinen Agenten Mino Raiola schon verloren - eine Reihe persönlicher Schicksalsschläge, die ihn tief getroffen hätten.

