"Habe geweint": Hermoso reagiert emotional auf Spanien-Berufung

SID 24.10.2025 • 14:57 Uhr Lange war unklar, ob Jennifer Hermoso nochmal im Nationaltrikot Spaniens auflaufen würde. Entsprechend aufgelöst reagierte sie auf die Nominierung.

Spaniens Fußballerin Jennifer Hermoso hat sich gerührt über ihre Rückkehr zur Nationalmannschaft gezeigt. „Ich muss zugeben, ich habe geweint“, sagte die 35-Jährige bei Radio Televisión Española.

Die Rekordtorschützin der Furia Roja (57 Tore in 123 Spielen) wurde nach einem Jahr Abstinenz von Nationaltrainerin Sonia Bermúdez für die Nations-League-Halbfinalspiele gegen Schweden am 24. und 28. Oktober nominiert.

Letztes Länderspiel im Oktober 2024

„Ich habe lange auf diesen Moment gewartet und hingearbeitet. Jetzt wieder auf diesem Niveau mit dem Team spielen zu können, ist der verdiente Lohn“, freute sich Hermoso.

Bermúdez‘ Vorgängerin Montse Tomé, von der sich der spanische Verband nach dem verlorenen EM-Finale im August getrennt hatte, hatte Hermoso zuletzt nicht mehr berücksichtigt. Ihre letzte Partie verbuchte die Torjägerin bei einem Kurzeinsatz gegen Kanada im Oktober 2024.