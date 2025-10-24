Newsticker
"Habe geweint": Hermoso reagiert emotional auf Spanien-Berufung

Hermoso nach Spanien-Berufung emotional

Lange war unklar, ob Jennifer Hermoso nochmal im Nationaltrikot Spaniens auflaufen würde. Entsprechend aufgelöst reagierte sie auf die Nominierung.
Der ehemalige spanische Fußballchef Luis Rubiales wurde wegen sexueller Belästigung schuldig gesprochen, nachdem er Spielerin Jennifer Hermoso nach dem WM-Finale 2023 auf den Mund küsste.
SID
Spaniens Fußballerin Jennifer Hermoso hat sich gerührt über ihre Rückkehr zur Nationalmannschaft gezeigt. „Ich muss zugeben, ich habe geweint“, sagte die 35-Jährige bei Radio Televisión Española.

Die Rekordtorschützin der Furia Roja (57 Tore in 123 Spielen) wurde nach einem Jahr Abstinenz von Nationaltrainerin Sonia Bermúdez für die Nations-League-Halbfinalspiele gegen Schweden am 24. und 28. Oktober nominiert.

Letztes Länderspiel im Oktober 2024

„Ich habe lange auf diesen Moment gewartet und hingearbeitet. Jetzt wieder auf diesem Niveau mit dem Team spielen zu können, ist der verdiente Lohn“, freute sich Hermoso.

Bermúdez‘ Vorgängerin Montse Tomé, von der sich der spanische Verband nach dem verlorenen EM-Finale im August getrennt hatte, hatte Hermoso zuletzt nicht mehr berücksichtigt. Ihre letzte Partie verbuchte die Torjägerin bei einem Kurzeinsatz gegen Kanada im Oktober 2024.

Der weltweiten Öffentlichkeit wurde Hermoso im Rahmen des Kuss-Eklats bei der WM 2023 unfreiwillig bekannt. Bei der Siegerehrung hatte der damalige spanische Verbandschef Luis Rubiales Hermoso mit den Händen am Kopf gepackt und auf den Mund geküsst. Dies wurde später als „sexueller Übergriff“ gewertet und Rubiales unter anderem zu einer Geldstrafe von 10.800 Euro verurteilt.

