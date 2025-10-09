Kollision mit Werbebande: Fußballer erleidet Genickbruch

SID 09.10.2025 • 08:07 Uhr Der togolesische Nationalspieler Samuel Asamoah kollidiert mit einer Werbebande. Sein Verein befürchtet, dass er gelähmt bleiben könnte.

Der togolesische Fußballnationalspieler Samuel Asamoah hat sich bei einer Kollision mit einer Werbebande am Spielfeldrand das Genick gebrochen. Sein Verein befürchtet, dass der 31-Jährige gelähmt bleiben könnte.

Asamoah war am Sonntag während eines Spiels in Chinas zweitklassiger League One im Kampf um den Ball von einem Gegenspieler geschubst worden und mit dem Kopf voran gegen eine LED-Werbetafel geprallt. Dies zeigen Videoaufnahmen.

Der Verein des Mittelfeldspielers, Guangxi Pingguo, teilte mit, Asamoah habe Nackenbrüche und Nervenschäden erlitten und sich anschließend einer Operation unterzogen.

„Karriere könnte ernsthaft beeinträchtigt werden“

„Er läuft Gefahr, eine hochgradige Querschnittslähmung zu erleiden, und wird alle verbleibenden Spiele dieser Saison verpassen. Auch seine Karriere könnte ernsthaft beeinträchtigt werden“, hieß es in einer Vereinsmitteilung. Über den Genesungsverlauf werde zu gegebener Zeit informiert.

Unter Berufung auf chinesische Fußballbehörden erklärte das staatlich geförderte Medienunternehmen The Paper, dass die Werbetafel gemäß internationalen Standards drei Meter vom Spielfeld entfernt aufgestellt worden sei. Der gegnerische Spieler, Mittelfeldspieler Zhang Zhixiong von Chongqing Tonglianglong, erhielt nach dem Vorfall die Gelbe Karte.