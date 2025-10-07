Kurioser Grund! Oranje-Star verpasst Abflug zur Nationalmannschaft

Maximilian Huber 07.10.2025 • 07:52 Uhr Memphis Depay reist verspätet zur niederländischen Nationalmannschaft. Der Offensiv-Star verpasst seinen Abflug aus Brasilien nach Europa - aus einem kuriosen Grund.

Die Vorbereitungen der niederländischen A-Nationalmannschaft auf die WM-Qualifikationsspiele gegen Malta (9. Oktober) und Finnland (12. Oktober) haben ohne Offensiv-Star Memphis Depay begonnen.

Der 31-Jährige wird verspätet zur Elftal reisen - aus einem kuriosen Grund. Wie bekanntwurde, musste Depay vorerst in Brasilien bleiben, wo er seit September 2024 für Corinthians São Paulo auf Torejagd geht. Der Niederländer konnte seinen Flug am Sonntagabend nach Europa nicht wie geplant antreten, weil ihm zuvor sein Reisepass gestohlen wurde.

Dies soll er erst kurz vor dem Betreten des Flugzeuges festgestellt haben. Eine Ausreise ohne Pass wurde Depay untersagt. Mit Ersatzpapieren soll der Ex-Stürmer des FC Barcelona nun nachreisen.

Bondscoach Koeman: „Bedauerlich“

Der niederländische Fußballverband KNVB erklärte, Depay tue „alles in seiner Macht Stehende“, um „so schnell wie möglich“ anzureisen.

Nationaltrainer Ronald Koeman sagte: „Das ist bedauerlich, vor allem für Memphis, aber auch für uns. Natürlich möchte man die Vorbereitung auf die Länderspiele mit einem vollständigen Kader beginnen. Gleichzeitig gibt es Umstände, die außerhalb unserer Kontrolle liegen. Wir hoffen, dass er tatsächlich so schnell wie möglich zu uns ins Trainingslager reisen kann.”