League Cup: Liverpools B-Elf raus - Woltemade trifft erneut

SID 29.10.2025 • 23:01 Uhr Der FC Liverpool kassiert ohne Florian Wirtz die nächste deftige Schlappe, beim FC Arsenal fällt ein Rekord und Nick Woltemade steht im Viertelfinale.

Nächster heftiger Dämpfer für den krisengeplagten FC Liverpool: Der englische Fußballmeister ist mit einer B-Elf ohne Florian Wirtz und Rekordeinkauf Alexander Isak gegen „Angstgegner“ Crystal Palace aus dem League Cup geflogen. Das 0:3 (0:2) war die dritte Niederlage in dieser Saison gegen den FA-Cup-Sieger und die sechste Pleite in den vergangenen sieben Pflichtspielen.

Die anderen Favoriten gaben sich derweil keine Blöße: Nick Woltemade bewies erneut seine gute Form und führte Newcastle United ins Viertelfinale. Der Nationalstürmer traf beim verdienten 2:0 (1:0) über Tottenham Hotspur in der 50. Minute per Kopf zur Vorentscheidung. Manchester City schlug Zweitligist Swansea City mit 3:1 (1:1) - der FC Chelsea biss sich beim 4:3 (3:0) gegen die Wolverhampton Wanderers durch.

Beim FC Arsenal feierte Toptalent Max Dowman ein erfolgreiches und historisches Debüt. Der 15-Jährige ist nach dem 2:0 (0:0)-Erfolg gegen Fabian Hürzelers Brighton and Hove Albion nun der jüngste Spieler, der jemals in einem Pflichtspiel für die Gunners startete.