Legenden-Söhnen gelingt erstaunliches Triple

SPORT1 04.10.2025 • 16:58 Uhr Innerhalb von drei Tagen treffen die Söhne von Barca-Legende Patrick Kluivert.

Patrick Kluivert, der Name steht für Tore. Der Niederländer erzielte mehr als 200 Treffer in seiner Karriere und galt über ein Jahrzehnt als einer der besten Stürmer der Welt. Er spielte für Ajax, Milan, Barca, Newcastle, Eindhoven und beendete 2008 in Lille seine Karriere. Während die Legende mittlerweile als Nationaltrainer in Indonesien tätig ist, sorgten nun seine Söhne für ein erstaunliches Triple.

{ "placeholderType": "MREC" }

Denn innerhalb von drei Tagen trafen Shane, Ruben und Justin für ihre Vereine in drei verschiedenen Wettbewerben allesamt.

Dabei sorgte der älteste Sohnemann, Justin, mit seinen 26 Jahren am Freitagabend für den Abschluss der besonderen Kluivert-Woche. Der Stürmer schoss beim 3:1 seines Teams aus Bournemouth gegen den FC Fulham in der Premier League ein Traumtor. Der Offensivmann drosch den Ball aus mehr als 20 Metern in den Winkel zum zwischenzeitlichen 2:1.

Einen Abend zuvor glänzte mit Ruben auch der 24 Jahre alte Sohn von Legende Kluivert. Kurios: Der Rechtsfuß ist ganz im Gegensatz zu allen anderen Familienmitgliedern kein Stürmer, sondern steht bei Olympique Lyon als Rechtsverteidiger auf dem Platz.

{ "placeholderType": "MREC" }

Kluivert-Söhne glänzen

Trotzdem schaffte er beim 2:0 gegen Red Bull Salzburg in der Europa League einen Treffer. Kluivert sorgte in der 57. Minute für den Endstand und bejubelte sein erstes Tor nach seinem Wechsel im Sommer.

Den Startschuss der Festtage für die Familie hatte am Mittwoch Shane gegeben. Der 18-Jährige lief für den FC Barcelona in der UEFA Youth League auf und netzte ein. Es war das 1:1 in der 64. Minute. Barca gewann dank seines Angreifers mit 2:1.