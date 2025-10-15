Messi mit zwei Assists in seinem "Wohnzimmer"

SID 15.10.2025 • 10:11 Uhr Angeführt von dem Superstar gewinnt Weltmeister Argentinien souverän gegen Puerto Rico.

Mit Rückkehrer Lionel Messi in dessen „Wohnzimmer“ hat Titelverteidiger Argentinien auf dem Weg zur WM im nächsten Jahr einen überzeugenden Sieg eingefahren.

Die Weltmeister um den Superstar von Inter Miami gewannen ihr Testspiel gegen Puerto Rico mit 6:0 (3:0), Messi bereitete dabei im Heimstadion seines Klubs in Fort Lauderdale zwei Treffer vor.

Alexis Mac Allister (FC Liverpool) und Lautaro Martinez (Inter Mailand) trafen jeweils doppelt, außerdem war Argentinien durch Gonzalo Montiel und ein Eigentor von Steven Echevarria erfolgreich.