Offiziell! Lionel Messi verlängert bei MLS-Klub Inter Miami

SPORT1 23.10.2025 • 17:29 Uhr Lionel Messi verlängert bei Inter Miami. Der MLS-Klub postet ein emotionales Video mit dem Weltstar, dessen Entscheidung auch mit Blick auf die WM aussagekräftig ist.

Lionel Messi hat seinen Vertrag bei Inter Miami verlängert!

Der 38 Jahre alte Argentinier unterzeichnete beim MLS-Klub ein neues Arbeitspapier bis 2028, wie am Donnerstag bekannt wurde. Er freue sich, „dieses Projekt fortzusetzen, das nicht nur ein Traum, sondern nun Wirklichkeit geworden ist“, sagte Messi.

Inters Mitbesitzer David Beckham schwärmte von ihm als „bestem Spieler aller Zeiten“, Messi sei „nach wie vor genauso engagiert wie eh und je und will immer noch gewinnen“.

Die englische Fußball-Ikone ergänzte: „Als Eigentümer sind wir sehr glücklich, einen Spieler zu haben, der den Fußball so sehr liebt und so viel für den Fußball in diesem Land geleistet hat und die nächste Generation junger Talente inspiriert.“

Weg frei zur Titelverteidigung bei der WM

Mit der Ausdehnung des bisher Ende 2025 auslaufenden Vertrages ist auch Messis Weg zur Titelverteidigung bei der WM mit Argentinien frei - seine Wahlheimat ist passenderweise Hauptgastgeber der Endrunde.

Die Gefahr, dass er sich diese würde entgehen lassen, bestand offenbar zu keinem Zeitpunkt wirklich.

Nun ist klar: Messi wird bis 41 Fußball spielen - mindestens! Sein „ewiger“ Rivale Cristiano Ronaldo hatte es ja vorgemacht, als er bei Al-Nassr in Saudi-Arabien bis 2027 unterschrieb - dann ist CR7 sogar stolze 42 Jahre alt.

Emotionale Videobotschaft mit Messi

Die Verkündung erfolgte mit einem emotionalen, 64-sekündigen Video unter dem Titel „He’s home“ (Er ist zu Hause) im Netz. Darin ist zu sehen, wie Messi die Vertragsunterlagen durchblättert, ehe er unterschreibt und dann sichtlich zufrieden lächelt.

Die Kamera reißt auf und gibt den Blick frei auf die Stadionbaustelle, in deren Mitte Messi Platz genommen hat. Sein Klub will den neuen, eine Milliarde Dollar teuren Miami Freedom Park 2026 eröffnen - mit Messi, wie jetzt klar ist.

Am Ende des Clips steht der Schriftzug „Freedom to Dream“ (Freiheit, zu träumen) über der Baustelle, das „to“ verwandelt sich in Messis Rückennummer „10“.

„Der GOAT ist hier, um zu bleiben. Lionel Messi verlängert bis 2028″, schrieb die MLS.

MLS: Messi ausgezeichnet

Messis Vertrag in Miami wäre im Dezember 2025 ausgelaufen. Erst am Dienstag war er von der MLS zum Spieler des Monats Oktober ausgezeichnet worden.

In der laufenden Saison konnte Messi für Miami wettbewerbsübergreifend in 43 Pflichtspielen 37 Tore erzielen. Zudem gab er 19 Torvorlagen.

Die reguläre Saison in der MLS ist bereits passé. Messi wurde mit 29 Toren Torschützenkönig.

Messi und Miami gegen Nashville gefordert

In der Nacht von Freitag auf Samstag (2 Uhr deutscher Zeit) ist Messi mit Miami gegen Nashville SC erstmals in den Playoffs gefordert.

Messi war im Sommer 2023 von Paris Saint-Germain in die USA und dort zu der Franchise gewechselt, die unter anderem David Beckham gehört.

2023 gewann er mit Miami den Leagues Cup, verpasste aber die Playoffs. Nach dem Gewinn des MLS Supporters‘ Shield 2024 war in der Postseason schon in der ersten Runde Schluss, Messi wurde aber zum besten Spieler gekürt (MVP).

-----