Thomas Müller wird zum Last-Minute-Helden in der MLS

SPORT1 12.10.2025 • 08:12 Uhr Thomas Müller schießt Vancouver mit einem späten Treffer zum nächsten Sieg. Die Kanadier erobern die Tabellenspitze in der Western Conference.

Thomas Müller bleibt in der MLS treffsicher - und spielentscheidend: Der deutsche Ex-Nationalspieler hat die Vancouver Whitecaps mit einem Treffer in der siebten Minute der Nachspielzeit zu einem 2:1 (1:0) bei Orlando City geschossen. Der Sieg verlängerte Vancouvers ungeschlagene Serie auf elf Spiele in allen Wettbewerben und sicherte den Caps zum ersten Mal seit dem 25. Juni den ersten Platz in der Western Conference zum Ende des Wochenendes.

{ "placeholderType": "MREC" }

Für Müller, der mit einem flachen Linksschuss von der Strafraumkante traf, war es das siebte Tor seit seinem Wechsel vom FC Bayern nach Nordamerika. „Toreschießen kann gefährlich sein“, schrieb Müller auf Instagram mit einem lachenden Emoji zu einem Video des Torjubels, als sich zahlreiche Teamkollegen auf ihn gestürzt hatten.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Müller: Elfter Scorer in den vergangenen sechs Spielen

In den vergangenen sechs Pflichtspielen kommt der 36-Jährige auf alle seine bisherigen elf Scorerpunkte (7 Tore/4 Assists). Müllers Teamkollege Nelson Pierre hatte zuvor den Ausgleich erzielt (81.), nachdem Orlando durch Dagur Thorhallsson in Führung gegangen war (24.).

„Ehrlich gesagt überrascht mich das überhaupt nicht“, schwärmte Pierre im Nachgang von den Leistungen und vom Auftreten von Teamkollege Müller. „Er ist ein unglaublicher Spieler und ein unglaublicher Mensch. Er hat die Mannschaft wirklich zusammengeschweißt und allen jungen Spielern das Gefühl gegeben, wichtig und Teil des Teams zu sein.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Das letzte Spiel der regulären Saison bestreitet Ex-Weltmeister Müller mit den Kanadiern in der Nacht zu Sonntag (19. Oktober) gegen den FC Dallas. Vancouver hat in der ersten Runde der Play-offs (24. Oktober bis 3. November), die nach dem Modus „best of three“ ausgetragen wird, auf jeden Fall Heimrecht. Ab dem Viertelfinale fällt die Entscheidung in nur noch einem Spiel.

Messi übernimmt Führung der Torschützenliste

Superstar Lionel Messi (39./87.) erzielte beim 4:0 (1:0) von Inter Miami gegen Atlanta United unterdessen seine Saisontreffer 25 und 26 und übernahm im vorletzten Spiel der Hauptrunde die Führung in der Torschützenliste der MLS.

Zudem bereitete der argentinische Weltmeister den Treffer von Jordi Alba (52.) vor, der wie Luis Suarez (61.) ebenfalls traf.

-----