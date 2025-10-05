Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
CHAMPIONS LEAGUE
EUROPA LEAGUE
FORMEL 1
HANDBALL
BASKETBALL
US-SPORT
DARTS
TENNIS
EISHOCKEY
RADSPORT
3. LIGA
TRANSFERMARKT
MEHR
Mehr
Int. Fußball>

Messi gelingt besonderer „Dreierpack“ - Deutscher holt einen MLS-Titel

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Messi gelingt besonderer „Dreierpack“

Der argentinische Superstar führt Inter Miami zum 4:1 gegen New England Revolution. Die Supporters Shield sichert sich jedoch eine andere Mannschaft.
Messi weiß, aus seiner Erfahrung in Argentinien, dass es viele großartige Straßenfußballer gibt, die es nicht zum Profi geschafft haben. Nun möchte Messi ihrem Talent eine Plattform bieten und lässt sie glänzen.
SID
Der argentinische Superstar führt Inter Miami zum 4:1 gegen New England Revolution. Die Supporters Shield sichert sich jedoch eine andere Mannschaft.

Lionel Messi hat Inter Miami mit drei Vorlagen zum nächsten Sieg in der MLS geführt. Der argentinische Weltmeister legte beim 4:1 (2:0) gegen New England Revolution die Treffer seines Landsmanns Tadeo Allende (32./60.) und des Spaniers Jordi Alba (45.+3) auf.

{ "placeholderType": "MREC" }

Alba, der mit Messi bereits lange beim FC Barcelona zusammengespielt hatte, traf auch zum Endstand (63.).

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Messi glänzt, aber ein Deutscher holt den Titel

Nach 32 Spielen führt Messi die Punktewertung in der MLS mit 24 Toren und 17 Assists deutlich an. Miami (59 Punkte) ist zwei Spiele vor dem Ende der Regular Season bereits für die Play-offs qualifiziert, liegt hinter dem FC Cincinnati (62) und Philadelphia Union (66) allerdings nur auf Platz drei der Eastern Conference.

Philadelphia sicherte sich vorzeitig den Titel als bestes Team der Hauptrunde (Supporters Shield). Das Team um den deutschen Linksverteidiger Kai Wagner gewann gegen New York City FC 1:0 (1:0) und ist bei noch einem ausstehenden Spiel nicht mehr von der Spitze zu verdrängen. Der Däne Mikael Uhre (40.) schoss das Tor des Tages. In der vergangenen Saison hatte Philadelphia die Play-offs noch verpasst.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite