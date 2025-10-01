MLS: Späte Pleite für Messi - Chicago jubelt über Playoffs

SID 01.10.2025 • 05:53 Uhr Lionel Messi muss mit Inter Miami einen Rückschlag verkraften, Chicago Fire jubelt derweil über das Playoff-Ticket.

Lionel Messi hat mit Inter Miami in der Major League Soccer (MLS) eine späte Niederlage kassiert. In Fort Lauderdale verlor das Team um den argentinischen Superstar gegen Chicago Fire mit 3:5 (1:3).

Messi blieb ohne Torbeteiligung, Angreifer Luis Suarez erzielte nach der Pause mit einem Doppelpack (57., 74.) den zwischenzeitlichen Ausgleich. Zwei späte Gegentore besiegelten letztlich die Niederlage für das müde Team aus Miami, das sein sechstes Spiel in 17 Tagen bestritt.

Chicago erreicht MLS-Playoffs

Chicago jubelte über den Sieg und den ersten Playoff-Einzug seit 2017. „Es war unser Ziel, die Playoffs zu erreichen, das haben wir zwei Spieltage vor Schluss geschafft, sagte Chicago-Trainer Gregg Berhalter: „Aber für uns geht es darum, weiterhin eine starke Mannschaft aufzubauen, die gewinnen kann.“