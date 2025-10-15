Mögliches WM-Aus Italiens: Gattuso mit Galgenhumor

SID 15.10.2025 • 14:37 Uhr Für den Fall, dass Italien die WM verpassen sollte, plant Nationaltrainer Gennaro Gattuso bereits seine Flucht. So scherzt er zumindest.

Das stolze Fußball-Land Italien bangt mal wieder um die WM-Teilnahme - und Nationaltrainer Gennaro Gattuso scherzt bereits über persönliche Folgen des nächsten Debakels.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Sollte ich scheitern, werde ich Italien verlassen und ins Ausland ziehen müssen“, sagte der 47-Jährige über die Erwartungshaltung der italienischen Fans nach dem 3:0 (1:0) gegen Israel am Dienstagabend.

Denn die Situation ist weiterhin angespannt. Norwegen (18 Punkte) steht in der WM-Qualifikationsgruppe I auf Rang eins, nur der bringt das direkte Ticket für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Italien (15) festigte durch den Sieg über Verfolger Israel (9) immerhin Platz zwei, der zur Play-off-Teilnahme berechtigt.

Presse lobt Gattusos Mannschaft

Das honorierten die italienischen Gazetten. „Die Azzurri haben sich mit Gattuso endlich wieder in Bewegung gesetzt“, kommentierte Corriere dello Sport. „Gegen Israel zeigt Italien, dass es auf WM-Niveau ist“, schrieb die Gazzetta dello Sport.

{ "placeholderType": "MREC" }