Mukhtar trifft: Nashville holt US-Pokal

SID 02.10.2025 • 08:28 Uhr Der gebürtige Berliner Hany Mukhtar führt die noch junge Franchise als Kapitän zum ersten Titel überhaupt.

Angeführt von Torschütze Hany Mukhtar hat der Nashville SC erstmals den traditionsreichen US Open Cup gewonnen.

Der Klub aus dem Bundesstaat Tennessee setzte sich im Pokal-Finale 2:1 (1:1) bei MLS-Konkurrent Austin FC durch und sicherte sich damit die erste Trophäe seiner erst rund zehnjährigen Franchise-Geschichte.

Mukhtar leitet Sieg ein

Der frühere Herthaner Mukhtar brachte Nashville in Führung (17.). Myrto Uzuni vergab die Chance auf den Ausgleich zunächst per Elfmeter (21.), war dann aber doch zum 1:1 erfolgreich (45.+1). Ein weiterer Elfmeter, den Sam Surridge (60.) verwandelte, brachte die Entscheidung zugunsten der Gäste. In der hektischen Schlussphase flog Surridge mit Gelb-Rot vom Platz (90.+6).

„Ich denke, dass es wichtig für uns ist, erfahren zu haben, dass wir es schaffen können, dass wir eine Trophäe gewinnen können“, sagte SC-Kapitän Mukhtar: „Das gibt uns für den Rest der Saison zusätzliches Selbstvertrauen. Um eine der besten Mannschaften der Liga zu sein, müssen wir noch einen Schritt machen.“

