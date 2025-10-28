Newsticker
Nach Insolvenzantrag: Anhänger sorgen für Absatz-Boom im Fanshop

Run auf Fanshop nach Insolvenzantrag

Sheffield Wednesday droht der finanzielle Ruin. Nach dem Stellen des Insolvenzantrags sorgen die Anhänger für einen Absatz-Boom im Fanshop.
Die leidenschaftlichen Fans von Sheffield Wednesday
Die leidenschaftlichen Fans von Sheffield Wednesday
© IMAGO/Shutterstock
SPORT1
Sheffield Wednesday droht der finanzielle Ruin. Nach dem Stellen des Insolvenzantrags sorgen die Anhänger für einen Absatz-Boom im Fanshop.

Dem englischen Traditionsklub Sheffield Wednesday droht aufgrund von finanziellen Problemen der Absturz in die Bedeutungslosigkeit. Der Zweitligist musste am Freitag einen Insolvenzantrag stellen, kann sich jedoch auf die Unterstützung seiner treuen Fans verlassen.

Wie TNT Sports berichtet, sorgten die Anhänger nach dem Insolvenzantrag für einen regelrechten Absatz-Boom im Fanshop der „Owls“: Innerhalb der zwei Tage nach dem Stellen des Insolvenzantrags sollen Merchandising-Artikel im Wert von 200.000 Pfund verkauft worden sein.

Noch in der vergangenen Woche hatten viele Fans als Reaktion auf die Probleme das Spiel gegen den FC Middlesbrough (0:1) boykottiert.

Insolvenz bei Sheffield Wednesday

Am Freitag bestellte der kriselnde Klub einen Insolvenzverwalter und reagierte damit auf einen Antrag zur Zwangsauflösung des Vereins der britischen Steuerbehörde HM Revenue & Customs.

Die Insolvenz dürfte das Ende der zehnjährigen Amtszeit von Klubbesitzer Dejphon Chansiri bedeuten. Laut eines BBC-Berichts gibt es bereits Verhandlungen über einen Verkauf des viermaligen englischen Meisters.

Die Insolvenz stellt vorerst den Spielbetrieb bei der Mannschaft sicher, die bis zum vergangenen Sommer noch von Danny Röhl trainiert worden war. Röhl, jetzt Trainer der Glasgow Rangers, hatte Sheffield auch aufgrund der Schwierigkeiten verlassen.

