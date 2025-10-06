Nach Jubiläumssieg: Guardiola lädt Ferguson und Wenger ein

SID 06.10.2025 • 08:55 Uhr Der Starcoach gewinnt zum 250. Mal in der Premier League und kündigt eine ganz besondere Feier an.

Starcoach Pep Guardiola will sich zu seinem historischen Jubiläumssieg selbst beschenken. Der Teammanager von Manchester City feierte mit dem 1:0 (1:0) beim FC Brentford seinen 250. Erfolg in der Premier League - und war damit deutlich schneller als die Trainerlegenden Sir Alex Ferguson und Arsène Wenger. „Es ist eine Ehre, neben ihnen zu stehen, ich werde sie zu einem guten Essen einladen“, sagte er.

Guardiola benötigte für sein Jubiläum nur 349 Spiele, Ferguson und Wenger jeweils mehr als 400. „Es ist ein Vergnügen, Teil der Premier-League-Geschichte zu sein“, sagte Guardiola: „Ich bin wirklich erfreut. Auf weitere 250!“