Nächste Pleite für Liverpool: "Jeder kann seine Meinung haben"

Der englische Meister scheidet aus dem League Cup aus, Trainer Slot begründet seine Total-Rotation.

Auf zehn Positionen veränderte Meistertrainer Arne Slot vom FC Liverpool seine Mannschaft, am Ende stand die sechste Niederlage aus den vergangenen sieben Pflichtspielen.

Dennoch verteidigte Slot seine Total-Rotation nach dem 0:3 (0:2) gegen Crystal Palace im Achtelfinale des League Cup am Mittwoch: „Jeder kann seine Meinung haben“, sagte der Niederländer, „aber wir haben vielleicht 15 oder 16 Spieler für die Startelf zur Verfügung, und das ist die Entscheidung, die ich getroffen habe.“

Im Vergleich zum 2:3 am Wochenende in der Premier League beim FC Brentford hatte Slot seine Anfangsformation beinahe komplett ausgetauscht, der deutsche Nationalspieler Florian Wirtz stand gar nicht im Kader. „Es entspricht nicht den Liverpool-Standards, sechs von sieben Spielen zu verlieren“, räumte Slot ein, verwies aber auf die anstehenden schweren Spiele: „Der Druck ist schon sehr hoch für die kommende Woche, in der wir wieder gegen drei sehr starke Team antreten müssen.“