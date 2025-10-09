Neuer Coach für Ex-Bayern-Talent Irankunda

Maximilian Lotz 09.10.2025 • 15:04 Uhr Für Nestory Irankunda lief es nach seinem Wechsel vom FC Bayern zum FC Watford durchaus verheißungsvoll. Nun vollzieht sein Klub einen Trainerwechsel.

Das ehemalige Bayern-Talent Nestory Irankunda muss sich beim FC Watford auf einen neuen Trainer einstellen. Wie der englische Zweitligist mitteilte, übernimmt nach der Trennung von Paulo Pezzolano Ex-Coach Javi Gracia an der Vicarage Road.

„Seine Leidenschaft, seine Führungsqualitäten und seine klare Strategie werden uns helfen, Stabilität, Einheit und Momentum aufzubauen“, sagte der Vorsitzende Scott Duxbury in dem Klub-Statement.

Gracia war bereits von Januar 2018 bis September 2019 Trainer der Hornets, die damals noch in der Premier League spielten. Die erhoffte Rückkehr ins englische Oberhaus soll nun mit dem 55-jährigen Spanier in Angriff genommen werden.

Entlassener Coach meldet sich nach überraschendem Aus

Das Ziel war nach dem schwachen Saisonstart unter Pezzolano zunächst in Gefahr geraten, allerdings holte die Mannschaft zuletzt in den vergangenen drei Spielen sieben Punkte und arbeitete sich ins Tabellenmittelfeld vor. Der Trainerwechsel kommt daher etwas überraschend.

„Nach Monaten intensiver Arbeit auf allen Ebenen zeigten die Ergebnisse, dass wir uns in die richtige Richtung bewegten, um unser Ziel, in dieser Saison in die Premier League zurückzukehren, zu erreichen, mit einem Kader, der dazu in der Lage ist. Wir hatten volles Vertrauen darin und waren fest davon überzeugt, dass wir es schaffen können, indem wir unseren Prinzipien stets treu bleiben“, schrieb der entlassene Pezzolano in einem Statement in den sozialen Medien. Der 42-Jährige war erst seit Mai für Watford tätig.

Irankunda blüht nach Abschied vom FC Bayern auf

Irankunda hatte nach seinem Abschied vom FC Bayern zu Saisonbeginn mit starken Leistungen und sehenswerten Toren Schlagzeilen gemacht.