Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
BUNDESLIGA
2. LIGA
EUROPA LEAGUE
DARTS
WINTERSPORT
US-SPORT
HANDBALL
BASKETBALL
FORMEL 1
EISHOCKEY
TENNIS
MEHR
Mehr
Int. Fußball>

Neuer Job: Benítez neuer Trainer von Panathinaikos

Neuer Job für spanischen Trainerstar

Der spanische Trainerstar Rafa Benítez hat in Griechenland einen neuen Verein gefunden.
Rafa Benítez ist neuer Cheftrainer von Panathinaikos Athen
Rafa Benítez ist neuer Cheftrainer von Panathinaikos Athen
© IMAGO/Anadolu Agency
SID
Der spanische Trainerstar Rafa Benítez hat in Griechenland einen neuen Verein gefunden.

Der spanische Trainerstar Rafa Benítez hat einen neuen Job. Der 65-Jährige, 2005 Champions-League-Sieger mit dem FC Liverpool, unterschrieb beim griechischen Vizemeister Panathinaikos Athen einen Zweijahresvertrag.

Benítez ist beim 20-maligen Champion der bereits vierte Coach der laufenden Saison und folgt auf den Griechen Christos Kontis, der nach nur 36 Tagen entlassen worden war.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Große Würdigung für Benítez

Panathinaikos würdigte Benítez in seiner Mitteilung als „einen der besten Trainer der Welt und den besten, den es bei einem griechischen Verein je gab“. Die Athener liegen nach sechs Spielen in der Super League nur auf Rang sieben, der Rückstand der Mannschaft um den ehemaligen Nationalspieler Philipp Max auf Tabellenführer PAOK Saloniki beträgt bereits acht Punkte.

Benítez machte sich vor allem in seiner Zeit als Teammanager der Reds einen Namen. Im dramatischen Finale von Istanbul gegen die AC Mailand holte er den Titel der Königsklasse. Anschließend trainierte er unter anderem Inter Mailand, den FC Chelsea, die SSC Neapel, seinen Heimatklub Real Madrid sowie Newcastle United und den FC Everton. Zuletzt war er beim spanischen Erstligisten Celta Vigo im März 2024 nach nur acht Monaten entlassen worden.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite