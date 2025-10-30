Newcastles „neuer Held“: Woltemade über seinen Traumstart

SID 30.10.2025 • 14:52 Uhr Erst wegen der hohen Ablöse kritisch beäugt, lässt Newcastles Nick Woltemade Kritiker verstummen. Warum sich "Big Nick" in England wohlfühlt.

Shearer. Keegan. Isak. Woltemade? Nach seinem Treffer im League Cup gegen Tottenham Hotspur (2:0) hat Nick Woltemade Vergleiche mit Newcastle Uniteds illustren Stürmerstars aufgegriffen.

„Ich agiere auf dem Platz anders als frühere Newcastle-Stürmer. Ich bespiele seltener die Tiefe und habe den Ball lieber selbst am Fuß“, erklärte der 23-Jährige, der bei den Magpies bisher einen Saisonstart nach Maß erlebt.

Startschwierigkeiten scheinen für Deutschlands Sturmexport in England kein Thema zu sein. „Es war sehr leicht für mich, in Newcastle anzukommen. Alle haben von Tag eins an viel mit mir gesprochen. Das hat es erleichtert, in ein fremdes Land samt fremder Sprache zu kommen“, sagte Woltemade. „Zudem sind deutschsprachige Spieler wie Fabian Schär und Malick Thiaw im Verein, mit denen ich mich gut verstehe.“

Mit sechs Toren in elf Spielen ist in England ein Hype um „Big Nick“ ausgebrochen. Vor allem mit dem Kopf trumpft der 90-Millionen-Euro-Mann groß auf: Nach seinem 2:0, das die erste Auswärtsniederlage der Spurs besiegelte, titelte der Telegraph: „Newcastle hat schon einen neuen Helden.“