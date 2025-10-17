Österreich: Kreuzbandriss bei Nationaltorhüterin Zinsberger

SID 17.10.2025 • 17:23 Uhr Die Champions-League-Siegerin vom FC Arsenal Manuela Zinsberger verletzt sich im Training schwer und fehlt Klub und Land lange.

Die österreichische Nationaltorhüterin Manuela Zinsberger hat einen Kreuzbandriss erlitten und fällt monatelang aus. Die Champions-League-Siegerin vom FC Arsenal zog sich die Verletzung im Training vor dem Königsklassenduell mit Benfica Lissabon zu, wie die Londoner am Freitag mitteilen. Für Österreich ist es der nächste schwerwiegende Ausfall.

Bereits Sarah Zadrazil vom deutschen Double-Gewinner Bayern München sowie Marie Höbinger (FC Liverpool) fehlen der Auswahl von Teamchef Alexander Schriebl in den anstehenden Nations-League-Spielen aufgrund eines Kreuzbandrisses, einen solchen erlitt im Sommer auch Lilli Purtscheller (SGS Essen).