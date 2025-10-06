Rodri fehlt Spanien verletzt

SID 06.10.2025 • 14:24 Uhr Spaniens Taktgeber laboriert an einer Oberschenkelverletzung. Der 29-Jährige war zuletzt bereits monatelang außer Gefecht.

Europameister Rodri muss in der spanischen Fußball-Nationalmannschaft erneut kürzertreten. Der Mittelfeldspieler von Manchester City wird aufgrund einer Verletzung nicht in den Kader für die WM-Qualifikationsspiele gegen Georgien (11. Oktober) und Bulgarien (14. Oktober) zurückkehren. Dies bestätigte die spanische Auswahl am Montag.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der 29-Jährige war am Sonntag im Ligaspiel gegen Brentford bereits in der 21. Minute ausgewechselt worden. Nach dem Abpfiff sprach er von Beschwerden im Oberschenkelbereich.