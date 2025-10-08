SGE-Frauen wittern "Riesenchance" im Europa Cup

SID 08.10.2025 • 05:36 Uhr Nach dem Champions-League-Aus starten die Frankfurterinnen ambitioniert in den neuen UEFA-Wettbewerb eine Etage tiefer.

Die verpasste Champions League ist abgehakt, nun wollen die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt im neu geschaffenen Europa Cup angreifen. „Ich sehe es als Riesenchance, in diesem Wettbewerb internationale Erfahrungen zu sammeln und Deutschland international vertreten zu können“, sagte Trainer Niko Arnautis vor dem Hinspiel gegen den 1. FC Slovacko am Mittwoch (19.00 Uhr) und betonte: „Uns ist bewusst, dass wir Geschichte schreiben können.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Setzt sich die SGE gegen den tschechischen Erstligisten durch, steht im November das Achtelfinale an. „Wichtig ist, dass wir uns jetzt auf die erste Aufgabe konzentrieren und in dem Wettbewerb hoffentlich dann auch überwintern können“, erklärte Arnautis. Im Februar geht es mit dem Viertelfinale weiter.