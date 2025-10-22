Simbabwe: Aus für Nationaltrainer Nees

SID 22.10.2025 • 23:40 Uhr Michael Nees muss nach einer miserablen WM-Qualifikation mit Simbabwe gehen.

Abenteuer beendet: Michael Nees ist nicht mehr Trainer von Simbabwes Fußball-Nationalmannschaft. Wie der nationale Verband ZIFA am Mittwoch bekanntgab, wurde der Vertrag des 58-Jährigen aufgelöst. Nees war mit seinem Team in der Afrika-Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko in zehn Spielen sieglos geblieben und hatte so die Teilnahme an dem XXL-Turnier deutlich verpasst.

„Der Verband nutzt diese Gelegenheit, um Herrn Nees herzlich für seine Bemühungen und seinen Beitrag zum simbabwischen Fußball während seiner Amtszeit zu danken“, hieß es in einem Statement: „Seine Hingabe für den Sport und sein Einsatz für die nationalen Strukturen werden sehr geschätzt.“