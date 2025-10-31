Türkischer Schiedsrichter-Skandal hat gigantische Folgen

SID 31.10.2025 • 16:52 Uhr Ob die Referees auch Wetten auf Spiele abgeschlossen hatten, die sie selbst leiteten, lässt der Verband offen.

Im türkischen Fußball sorgt die Suspendierung zahlreicher Schiedsrichter wegen unerlaubter Sportwetten für Aufsehen. Wie der nationale Verband TFF am Freitag mitteilte, verhängte die Disziplinarkommission Sperren gegen 149 Referees, gegen drei weitere werde noch ermittelt. Die Dauer der Sperren beträgt acht bis zwölf Monate.

TFF-Präsident Ibrahim Haciosmanoglu stellte bereits drastischere Folgen in Aussicht. „Schiedsrichter zu sein, ist ein ehrenvoller Beruf“, sagte er: „Wer diese Ehre beschmutzt, wird nie wieder Teil des türkischen Fußballs sein.“

22 Schiedsrichter aus der Süper Lig betroffen

Die TFF wirft den Schiedsrichtern die Platzierung von Wetten vor, der Verband ließ aber offen, ob die nun Bestraften auch Wetten auf Spiele abgeschlossen hatten, die sie selbst leiteten.

In einer umfassenden Untersuchung gegen insgesamt 571 Referees hatte sich herausgestellt, dass 371 von ihnen über Wettkonten verfügten und 152 diese auch aktiv genutzt hatten. 22 der Offiziellen – sieben Hauptschiedsrichter und 15 Assistenten – sind in der Süper Lig tätig, der höchsten türkischen Spielklasse.