Star des FC Bayern leistet sich schweren Patzer

SPORT1 10.10.2025 • 15:14 Uhr Südkorea hat im Testspiel gegen Brasilien keine Chance. Bayern-Verteidiger Minjae Kim unterläuft ein bitterer Fehler.

Gegen Brasilien gab es für die südkoreanische Nationalmannschaft um Minjae Kim am Freitag nichts zu holen. Der Verteidiger des FC Bayern stand beim desolaten 0:5 (0:2) im Freundschaftsspiel gegen die Selecao zwischenzeitlich unfreiwillig im Mittelpunkt.

Vor dem 0:3 durch Estevao in der 47. Minute unterlief Kim ein entscheidender Fehler: Nach einem eigentlich sauberen Zuspiel hatte der Münchner an der eigenen Strafraumkante Probleme, den Ball unter Kontrolle zu bringen. Kim drehte sich um die eigene Achse und schien dabei die Orientierung zu verlieren.

Als er den Ball wegzuschlagen versuchte, witterte Estevao seine Chance, eroberte den Ball und erzielte mit Leichtigkeit seinen zweiten Treffer des Tages. Sein erstes Tor hatte der 18 Jahre alte Stürmer des FC Chelsea in der 13. Minute erzielt und damit den Torreigen eröffnet.

Kim patzt und wird ausgewechselt

Kim, der in der 24. Minute die Gelbe Karte gesehen hatte, erlebte einen gebrauchten Tag. In der 63. Minute war für den Bayern-Profi bereits vorzeitig Schluss: Er wurde ausgewechselt und machte Platz für Jin-Seop Park.

