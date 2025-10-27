Traditionsklub in der Krise: Teammanager schmeißt hin

SID 27.10.2025 • 23:19 Uhr Der schottische Top-Klub Celtic Glasgow läuft den eigenen Ansprüchen hinterher. Teammanager Brendan Rodgers zieht drastische Konsequenzen und tritt zurück.

Teammanager Brendan Rodgers ist mit sofortiger Wirkung beim schottischen Spitzenklub Celtic Glasgow zurückgetreten. Das teilte der Verein einen Tag nach der 1:3-Niederlage in der Liga beim Überraschungs-Tabellenführer Heart of Midlothian mit.

Die Suche nach einem dauerhaften Nachfolger laufe bereits, übergangsweise übernehmen der ehemalige Celtic-Trainer Martin O’Neill und -Spieler Shaun Maloney die erste Mannschaft.

Celtic liegt acht Punkte hinter der Spitze

Der Nordire Rodgers hatte im Sommer 2023 seine zweite Amtszeit bei Celtic begonnen und in dieser Zeit zwei Meistertitel und jeweils einmal den schottischen Pokal und Ligapokal gewonnen.