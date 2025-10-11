Trotz Ronaldo-Fehlschuss: Portugal mit Last-Minute-Sieg

SID 11.10.2025 • 23:29 Uhr Ruben Neves sorgt dafür, dass die Portugiesen in der WM-Qualifikation sorgenfrei bleiben.

Trotz eines Elfmeter-Fehlschusses von Cristiano Ronaldo hat Portugals Fußball-Nationalmannschaft ihre weiße Weste in der WM-Qualifikation gewahrt. Die Star-Auswahl gewann gegen Irland mit 1:0 (0:0), erst der Last-Minute-Treffer von Ruben Neves (90+1.) brachte den dritten Sieg im dritten Spiel. Portugal (9 Punkte) baute damit den Vorsprung an der Spitze der Gruppe F aus.

Es folgen Ungarn (4), Armenien (3) und Irland (1). Ungarn hatte sich gegen Armenien mit 2:0 (0:0) durchgesetzt.