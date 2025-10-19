"Wird explodieren": Rolfes glaubt an Wirtz-Durchbruch

SID 19.10.2025 • 12:09 Uhr Der Sport-Geschäftsführer von Bayer Leverkusen ist nicht verwundert über die Anlaufschwierigkeiten des Offensivstars beim FC Liverpool.

Simon Rolfes, Sport-Geschäftsführer des Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen, ist vom Durchbruch von Florian Wirtz beim FC Liverpool überzeugt. „Florian ist einfach Weltklasse“, sagte der 43-Jährige im ZDF-Sportstudio, wenn er die Verbindung zu seinen Mitspielern habe, „wird er explodieren“.

{ "placeholderType": "MREC" }

Er sei „nicht überrascht“ von den derzeitigen Anlaufschwierigkeiten des Nationalspielers, der im Sommer für bis zu 150 Millionen Euro Ablöse von der Werkself auf die Insel gewechselt war und zum teuersten Bundesliga-Transfer avancierte.

„Er muss sich an ein neues Land adaptieren, eine neue Kultur, eine andere Spielweise, ein anderes Mannschaftsgefüge“, gab Rolfes zu bedenken.

In Leverkusen sei das Spiel stark auf den 22-Jährigen zugeschnitten gewesen, „wir haben das Spiel vorbereitet, damit er in der richtigen Position den Ball bekommt“, erklärte Rolfes. „Wir wussten, dass er dann unglaubliche Dinge kreieren kann.“

{ "placeholderType": "MREC" }