Acht Tore! Schlusslicht schießt sich Frust von der Seele

SPORT1 02.11.2025 • 15:43 Uhr Dem abgeschlagenen Schlusslicht Heracles Almelo gelingt in den Niederlanden ein bemerkenswertes Schützenfest. Mann des Tages ist ein Dreierpacker.

Paukenschlag in den Niederlanden! Der abgeschlagene Tabellenletzte Heracles Almelo schoss sich den Frust von der Seele und fegte PEC Zwolle mit 8:2 vom Platz.

Umso bemerkenswerter: Almelo geriet nach neun Minuten gar in Rückstand, ehe die große Stunde von Jizz Hornkamp schlug: Dem niederländischen Stürmer gelang innerhalb von 14 Minuten ein lupenreiner Hattrick.

Erstmals schlug Hornkamp in der 18. Minute zum 1:1-Ausgleich zu, ehe der 27-Jährige zwei weitere Treffer nachlegte (29., 32.). In der 39. Minute besorgte Luka Kulenovic vom Elfmeterpunkt den 4:1-Halbzeitstand.

Almelo fegt Zwolle vom Platz

Nach der Pause wurde das muntere Scheibenschießen in der 50. Minute fortgesetzt, als Mike te Wierik den fünften Treffer markierte. Neun Minuten später traf Bryan Limbombe für die wie entfesselt aufspielenden Hausherren zum 6:1.

Nach dem siebten Tor durch Alec van Hoorenbeeck (67.) sorgte Kaj de Rooij für Ergebniskosmetik (71.), bevor Thomas Bruns in der 89. Minute den Kantersieg abrundete.