Benedikt Lohr 23.11.2025 • 13:52 Uhr Mike Tullberg bringt den FC Midtjylland mit starken Auftritten ins Rampenlicht. Der Ex-BVB-Coach sorgt damit aktuell landesweit für Furore.

Mike Tullberg hat sich bewährt – und zwar mitten im Rampenlicht des europäischen Klubfußballs.

Der 39-Jährige, der vor wenigen Monaten noch an der Seitenlinie der U23 von Borussia Dortmund stand, führt den FC Midtjylland derzeit an die Spitze der dänischen Superliga und mischt gleichzeitig die Europa League auf.

Was in Dortmund vielleicht nicht alle für möglich gehalten hätten, spielt sich nun in seiner Heimat ab: Tullberg liefert auf absolutem Topniveau.

Midtjyllands Erfolgsserie

In der Liga steht Midtjylland nach 15 Spielen mit 32 Punkten auf Platz eins. Auch international glänzt sein Team: In der Europa League führt der Klub vor dem SC Freiburg die Tabelle an – und das ohne Punktverlust nach dem 4. Spieltag. Die Zahlen sind beeindruckend, doch noch beeindruckender ist die Art, wie Tullberg sie erreicht.

„Alles, was Mike Tullberg im Moment berührt, wird zu Gold“, hieß es jüngst beim dänischen Sender TV2. Und tatsächlich: Seine taktische Klarheit und sein Mut zu frühen, oft spielentscheidenden Wechseln prägen das neue Midtjylland.

Als er zur Pause gegen Viborg gleich drei Spieler tauschte und Aral Simsir wenig später zwei Vorlagen innerhalb von sieben Minuten lieferte, war es ein Sinnbild des aktuellen Erfolgs. „Projekt Tullberg kann auf der Heide Gold werden“, urteilt TV2 – und trifft damit den Kern.

Tullbergs klare Linie

Der Däne selbst bleibt trotz des Höhenflugs demonstrativ aufs Wesentliche fokussiert. „Es bringt nichts, sich eine Tabelle anzuschauen”, sagte er jüngst in einem Interview: „Ich verbringe auch keine Zeit damit, zu lesen, was geschrieben wird. Ich verbringe meine Zeit damit, die Spieler auf das nächste Spiel vorzubereiten.“

Sportdirektor Jacob Larsen ist begeistert: „Der Zeitpunkt ist sowohl für Mike als auch für den FC Midtjylland genau richtig. Er arbeitet nach einer Fußballphilosophie, die zu unserer Spielweise passt.“ Tullberg bringe Erfahrung aus „einem Umfeld, das Spieler und Trainer an die Spitze des europäischen Fußballs bringt“.

„Ich hatte sechs lehrreiche Jahre in Dortmund“

Sechs Jahre prägte Tullberg die Nachwuchsabteilung des BVB, formte Talente und wurde 2022 mit der U19 deutscher Meister. In 101 Pflichtspielen holte er im Schnitt 2,44 Punkte. Kurzzeitig trainierte er die Bundesliga-Profis von Borussia Dortmund, führte sie mit zwei Siegen und einem Remis aus einer Krise.

„Ich hatte sechs lehrreiche Jahre in Dortmund“, sagt er rückblickend in einer Vereinsmitteilung. „Es war keine leichte Entscheidung, den Verein zu verlassen, aber ich hatte das Gefühl, dass die Zeit reif war, meine Karriere zu beschleunigen“, so Tullberg.

Mit dem Wechsel in die Heimat löste Tullberg seine Ankündigung ein. Trotz eines holprigen Starts – einer 0:1-Niederlage im Debüt gegen Nordsjaelland – explodierte sein Team förmlich. Fünf Siege folgten, darunter das viel beachtete 2:1 gegen Nottingham Forest. Und die Entwicklung setzt sich fort: Midtjylland tritt unter Tullberg nicht nur effizient, sondern zunehmend auch spielerisch dominant auf, unabhängig vom Gegner.

Emotionen an der Seitenlinie

Nach dem 2:0 gegen Viborg FF, seinem ersten Liga-Sieg als Cheftrainer des FC Midtjylland, zeigte Mike Tullberg einmal mehr seine emotionale Seite. Ähnlich wie bei seiner teils gefeierten, teils irritiert aufgenommenen Jubel-Explosion nach dem 2:1-Erfolg des BVB in Heidenheim im Februar entlud der 39-Jährige seine Freude vor der Fankurve. Mit geballten Fäusten und lautstarken Ausrufen peitschte er die Anhänger an.

Auch in Dänemark sorgte Tullberg damit für Diskussionen in den sozialen Medien. Während die einen Tullbergs ungefilterte Leidenschaft feiern, empfinden andere seinen Ausdruck als überzogen.

Sollte Tullbergs Hoch anhalten, wäre es ein Beleg, dass er mehr ist als ein Talententwickler. Midtjylland sieht in ihm einen langfristigen Baumeister – nicht umsonst läuft sein Vertrag bis 2029. Und der Trainer selbst? Der sagt wenig über große Ziele, dafür viel über harte Arbeit. Das passt zu seinem Weg.