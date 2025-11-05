An der Seite von Messi: Deutscher in MLS-Topelf gewählt

SID 05.11.2025 • 18:45 Uhr Der deutsche Linksverteidiger Wagner wird zum zweiten Mal in die Elf der Saison berufen - so wie auch Superstar Lionel Messi.

Lionel Messi ist natürlich dabei, aber in Kai Wagner hat es auch ein Deutscher in der MLS in die Top-Elf der Saison geschafft. Die von Medienvertretern, Spielern und Trainern gewählte Auswahl gab die nordamerikanische Fußball-Profiliga am Mittwoch bekannt. Neben dem argentinischen Weltmeister Messi (Inter Miami) und Linksverteidiger Wagner (Philadelphia Union) sind mit Sebastian Berhalter und Tristan Blackmon auch zwei Teamkollegen von Thomas Müller bei den Vancouver Whitecaps vertreten.