An Nierenkrebs gestorben: Trauer um US-Torhüterin

SID 11.11.2025 • 10:41 Uhr Die junge Torhüterin Mia Hamant kämpfte gegen eine seltene Krebsform. Ihre Universität ist "zutiefst erschüttert".

Trauer um Nachwuchstorhüterin Mia Hamant: Die US-amerikanische Fußballerin ist an Nierenkrebs gestorben. Das gab die University of Washington (UW) in Seattle bekannt, für die Hamant gespielt hatte. Die Universität sei "zutiefst erschüttert", hieß es in der Mitteilung. Hamant wurde nur 21 Jahre alt.

Hamant hatte erst im April die Diagnose der seltenen Krebsform erhalten, diese war jedoch bereits im Stadium 4 weit fortgeschritten. Die Torhüterin hatte im vergangenen Jahr noch zu den besten Spielerinnen der Big Ten Conference, einer der ältesten Universitätsligen der Vereinigten Staaten, gehört. Nach ihrer Diagnose kam sie nicht mehr zum Einsatz.