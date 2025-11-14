"Beschissener Journalist": Neymar wütet in Brasilien

Die Rückkehr von Neymar zum FC Santos bleibt ein riesengroßes Missverständnis. Sportlich läuft wenig, der Klub steckt sogar im Abstiegskampf – und dazu sorgt der brasilianische Superstar wieder einmal für Ärger.
„Eine weitere Lüge“: Neymar wütet
So wütete Neymar nun aufgrund eines Berichts des brasilianischen Portals Globo Esporte. In diesem wird behauptet, Neymar habe sich für sein Verhalten bei der 2:3-Niederlage gegen Flamengo telefonisch bei Trainer Juan Pablo Vojvoda entschuldigt.
Auf Instagram teilte Neymar gegen den Autor des Textes aus: „Eine weitere Lüge, die von einem beschissenen Journalisten erfunden wurde!“
FC Santos: Neymar sauer über Auswechslung
Neymar hatte - wie in der TV-Übertragung zu sehen war - zuvor über die Taktik geschimpft und Mitspieler für Fehler in der Defensive kritisiert. Zudem war der 33-Jährige erzürnt über seine eigene Auswechslung fünf Minuten vor dem Schlusspfiff.
Dass er sich dafür nun entschuldigt habe, weist Neymar jedoch von sich.
Unterstützung erhält er von Santos-Sportdirektor Alexandro Mattos, der bei Instagram schrieb: „Genies werden missverstanden, so war es schon immer in der Geschichte der Menschheit.“
Dem Bericht von Globo Esporte zufolge sind inzwischen aber auch Neymars Teamkollegen immer mehr genervt vom brasilianischen Superstar. Seine Reaktionen seien „völlig übertrieben“ und „respektlos“.