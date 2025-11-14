"Beschissener Journalist": Neymar wütet in Brasilien

SPORT1 14.11.2025 • 12:43 Uhr Neymar sorgt beim FC Santos wieder einmal für Ärger. Nach einer Schimpftirade gegen sein Team teilt der Brasilianer nun gegen einen Journalisten aus.

Die Rückkehr von Neymar zum FC Santos bleibt ein riesengroßes Missverständnis. Sportlich läuft wenig, der Klub steckt sogar im Abstiegskampf – und dazu sorgt der brasilianische Superstar wieder einmal für Ärger.

So wütete Neymar nun aufgrund eines Berichts des brasilianischen Portals Globo Esporte. In diesem wird behauptet, Neymar habe sich für sein Verhalten bei der 2:3-Niederlage gegen Flamengo telefonisch bei Trainer Juan Pablo Vojvoda entschuldigt.

Auf Instagram teilte Neymar gegen den Autor des Textes aus: „Eine weitere Lüge, die von einem beschissenen Journalisten erfunden wurde!“

FC Santos: Neymar sauer über Auswechslung

Neymar hatte - wie in der TV-Übertragung zu sehen war - zuvor über die Taktik geschimpft und Mitspieler für Fehler in der Defensive kritisiert. Zudem war der 33-Jährige erzürnt über seine eigene Auswechslung fünf Minuten vor dem Schlusspfiff.

Dass er sich dafür nun entschuldigt habe, weist Neymar jedoch von sich.

Unterstützung erhält er von Santos-Sportdirektor Alexandro Mattos, der bei Instagram schrieb: „Genies werden missverstanden, so war es schon immer in der Geschichte der Menschheit.“