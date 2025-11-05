Bundesliga: Ex-1860-Profi wird Chinas neuer Nationaltrainer

SID 05.11.2025 • 12:24 Uhr Nach der missglückten WM-Qualifikation soll der 45-Jährige das Team mittelfristig zum Erfolg führen.

Der frühere Bundesliga-Profi Shao Jiayi ist neuer Trainer der chinesischen Fußball-Nationalmannschaft. Der nationale Verband CFA berief den 45-Jährigen nach dem erneuten Scheitern in der WM-Qualifikation als neuen Coach.

Die Entscheidung sei unter Berücksichtigung der „aktuellen Situation des chinesischen Männerfußballs und des langfristigen Aufbaus der Nationalmannschaft“ gefallen, hieß es in einer Mitteilung.

Shao, der in seiner Karriere unter anderem für 1860 München, Energie Cottbus und den MSV Duisburg spielte, bestritt in Deutschland in neun Jahren mehr als 100 Partien in der Bundesliga und 2. Bundesliga.

Shao war chinesischer Nationalspieler

Darüber hinaus kam der ehemalige Mittelfeldspieler für China 41 Mal zum Einsatz und erzielte acht Tore. Seine aktive Laufbahn beendete er 2015 bei Beijing Guoan.

Seit dem Vorjahr trainierte Shao den Erstligisten Qingdao West Coast. Zuvor arbeitete er bereits als Coach der chinesischen U19- und U20-Nationalteams sowie als Assistent der A-Auswahl.