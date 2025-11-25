"Ein Schock": Hirntumor bei Trainerlegende

SID 25.11.2025 • 09:01 Uhr Der Norweger durchläuft eine Strahlentherapie und nimmt Tabletten, um die schwere Erkrankung zu besiegen.

Die norwegische Fußball-Trainerlegende Age Hareide hat einen Hirntumor. Das bestätigte die Familie des 72-Jährigen im norwegischen Rundfunk (NRK). „Das war ein Schock. Wirklich. Für uns alle“, sagte Hareides Sohn Bendik.

Erste Anzeichen der schweren Erkrankung hatte Hareide im Sommer gezeigt, als der Familie Sprachschwierigkeiten auffielen. Inzwischen hat der ehemalige Coach der norwegischen, dänischen und isländischen Nationalmannschaft eine sechswöchige Strahlentherapie hinter sich und nimmt zusätzlich Chemotherapie-Tabletten ein.

Hareide zuletzt isländischer Nationaltrainer

Ansonsten versuche Hareide, sich mit Fußball abzulenken. Er schaue „die ganze Zeit“ Spiele im Kreise der Familie. Beim 4:1 der norwegischen Auswahl in Mailand gegen Italien, mit dem Erling Haaland und Co. die erste WM-Qualifikation seit 1998 perfekt machten, war er sogar im Stadion.