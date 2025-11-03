Einbürgerungsskandal: FIFA lehnt Einspruch ab

SID 03.11.2025 • 17:42 Uhr Der Weltverband bleibt dabei: Es hat Manipulation gegeben.

Der Fußball-Weltverband FIFA hat den Einspruch von Malaysias National-Verband gegen die Sperre von sieben eingebürgerten Nationalspielern abgelehnt. Die FIFA teilte mit, dass nach einer Prüfung und Anhörung die verhängten Sanktionen bestehen bleiben.

Die betreffenden Nationalspieler hätten aufgrund „manipulierter Dokumente“ ihre Spielberechtigung erhalten, hatte die Disziplinarkommission der FIFA in erster Instanz entschieden. Die gebürtigen Spanier Gabriel Palmero und Jon Irazábal, die Argentinier Facundo Garcés, Rodrigo Holgado und Imanol Machuca, der Brasilianer João Figueiredo sowie der in den Niederlanden geborene Hector Hevel wurden für zwölf Monate gesperrt.