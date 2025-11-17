Endspiel gegen DFB-Elf: Mintal erwartet enges Spiel

SID 17.11.2025 • 05:51 Uhr Der einstige Nürnberg-Star sieht die Slowakei vor dem Spiel gegen Deutschland fast auf Augenhöhe.

Der langjährige Bundesliga-Profi Marek Mintal sieht die slowakische Nationalmannschaft vor dem Showdown in der WM-Qualifikation gegen Deutschland beinahe auf Augenhöhe. „Der Unterschied ist in meinen Augen nicht so groß. In Prozent ausgedrückt: vielleicht 55:45“ mit leichten Vorteilen für die DFB-Elf, sagte der 46-malige Nationalspieler der Slowakei vor dem letzten Spiel der Gruppe A am Montagabend (20.45 Uhr/ZDF).

„Wenn wir über die Bank sprechen, ist die Qualität Deutschlands höher“, schränkte der 48-Jährige ein, der als Profi des 1. FC Nürnberg in der Bundesliga-Saison 2004/05 Torschützenkönig wurde. Mit Blick auf die Duelle in der Historie gehe Deutschland „natürlich als Favorit ins Spiel“. Aus Sicht der Slowakei sei aber klar: „Das Ziel muss sein, zu gewinnen.“

Für den 10. und letzten Spieltag der WM-Qualifikation in Leipzig empfahl Mintal seinen Landsmännern eine Einstellung wie im Hinspiel, als die Slowakei die Deutschen mit 2:0 besiegte. „Dass das möglich war, ist in den Köpfen der Spieler immer noch präsent. Ein solcher Sieg ist nach zwei Monaten nicht vergessen“, sagte Mintal, der nach seiner Karriere als Spieler zuletzt als Trainer bei der SpVgg Bayreuth gearbeitet hatte.