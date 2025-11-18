Ex-Bundesligaprofi Rekdal nach Krebs-OP krankgeschrieben

SID 18.11.2025 • 13:15 Uhr Der frühere Gladbacher und Herthaner, der später Lautern coachte, ist aber fest entschlossen, in den Trainerjob zurückzukehren.

Der frühere Bundesliga-Profi Kjetil Rekdal ist nach einer Krebs-Diagnose operiert worden. Das teilte der norwegische Fußball-Zweitligist Aalesunds FK mit, bei dem Rekdal als Trainer angestellt ist.

Demnach sei der 57-Jährige, der die Diagnose bereits im Sommer erhalten habe, aktuell krankgeschrieben. "Obwohl dies eine schwere Nachricht war, hatte er sich dazu entschieden, seinem Job im Herbst teilweise weiter nachzugehen", hieß es in einer Mitteilung des Vereins.

Die Prognose für seine Genesung sei gut, und er hoffe, schnellstmöglich wieder zurück zu sein. Rekdal, der in der Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach und Hertha BSC gespielt sowie später den 1. FC Kaiserslautern trainiert hatte, führte sein Team auf Platz vier. Damit nimmt Aalesund an der Aufstiegsrelegation teil.