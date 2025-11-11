Ex-Schiri Meier über VAR: "Macht Fußball nicht gerechter"

SID 11.11.2025 • 07:58 Uhr Nach Ansicht von Meier, der unter anderem bei zwei Weltmeisterschaften im Einsatz war, verlassen sich zu viele Schiedsrichter auf den VAR.

Der ehemalige Top-Schiedsrichter Urs Meier hat ein ernüchterndes Urteil über den Video-Assistenten gefällt. „Die Frage, als der VAR eingeführt wurde, war: Macht er den Fußball besser? Die kann man heute beantworten. Der Videobeweis macht den Fußball nicht besser - und auch nicht gerechter“, sagte der Schweizer der FAZ.

Nach Ansicht von Meier, der unter anderem bei zwei Weltmeisterschaften im Einsatz war, verlassen sich zu viele Schiedsrichter auf den VAR und haben dadurch ihr Handwerk verlernt. (KOMMENTAR: So wird das nie was mit dem VAR)

Das sei vergleichbar mit dem Alltag: „Seit wir das Handy haben und alle Kontakte darin gespeichert sind, können wir Telefonnummern nicht mehr auswendig. Weil wir das Navigationssystem haben, wissen wir nicht mehr, wo wir eigentlich hinfahren müssen. Überall da, wo uns die Technik hilft, verkümmert auch unsere Fähigkeit, Dinge selbst zu tun.“

Heftige Kritik in der Bundesliga am VAR

Erst am vergangenen Bundesliga-Spieltag hatte es wieder starke Kritik an den VAR-Einsätzen gegeben. Ebenso war die Unterstützung der Schiedsrichter aber auch im DFB-Pokal mehrfach vermisst worden, dort kommt er erst ab dem Achtelfinale zum Einsatz.